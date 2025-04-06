Нарвский „Паэмурру“ проиграл тартускому „Вялк 494“

В третьем матче финальной серии команда „Паэмурру“ сделала яркий старт, выйдя вперёд 2:0 в первые 10 минут, однако затем инициатива перешла к тартусцам. В остальной части матча они продемонстрировали отличную тактику и за оставшиеся 50 минут забросили семь безответных голов, пишет rus.delfi.

В составе „Вялк 494“ отличились Микс Липсберг (2 шайбы), Отар Сакхокия, Никита Зантман, Алексей Войцеховский, Таави Ахман и Александр Галкин (по 1 шайбе).