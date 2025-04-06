Нарвский „Паэмурру“ проиграл тартускому „Вялк 494“

В третьем матче финальной серии чемпионата Эстонии по хоккею тартуская команда „Вялк 494“ одержала эффектную выездную победу над нарвским „Паэмурру“ — 7:2. Благодаря этому успеху „Вялк 494“ повела в серии до трёх побед со счётом 2:1.
В третьем матче финальной серии команда „Паэмурру“ сделала яркий старт, выйдя вперёд 2:0 в первые 10 минут, однако затем инициатива перешла к тартусцам. В остальной части матча они продемонстрировали отличную тактику и за оставшиеся 50 минут забросили семь безответных голов, пишет rus.delfi.
В составе „Вялк 494“ отличились Микс Липсберг (2 шайбы), Отар Сакхокия, Никита Зантман, Алексей Войцеховский, Таави Ахман и Александр Галкин (по 1 шайбе).
Четвёртый матч финала состоится сегодня в Нарве в 16:30. Если нарвская команда сумеет сравнять счёт в серии, то пятый матч пройдет в Тарту, где и будет определён чемпион Эстонии.