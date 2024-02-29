За час до назначенного на шесть часов вечера заседания совета Нарвской больницы, на котором, как ожидается, поднимут вопрос о профпригодности нынешнего главы больницы Аго Кыргвеэ, на ратушной площади собрались сотни горожан поддержать назначенного бывшим мэром управленца.
На ратушной площади в Нарве сотни людей собрались поддержать главу больницы
На площади перед ратушей собрались больше двух сотен горожан, в числе которых было много работников больницы, которые выразили поддержку Аго Кыргвеэ и скандировали "Совет - долой".
Собравшиеся аплодировали вышедшему к ним Аго Кыргвеэ, который накануне вечером вынужден был обратиться за медицинской помощью в клинику Тартуского университета из-за резкого ухудшения здоровья.
Сам опальный глава больницы связывает мотивы совета больницы с политическими целями, так как он был назначен на эту должность по приглашению бывшего мэра Нарвы Катри Райк, снятой также по инициативе нынешней коалиции.