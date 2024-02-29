На ратушной площади в Нарве сотни людей собрались поддержать главу больницы

На площади перед ратушей собрались больше двух сотен горожан, в числе которых было много работников больницы, которые выразили поддержку Аго Кыргвеэ и скандировали "Совет - долой".

Собравшиеся аплодировали вышедшему к ним Аго Кыргвеэ, который накануне вечером вынужден был обратиться за медицинской помощью в клинику Тартуского университета из-за резкого ухудшения здоровья.

Сам опальный глава больницы связывает мотивы совета больницы с политическими целями, так как он был назначен на эту должность по приглашению бывшего мэра Нарвы Катри Райк, снятой также по инициативе нынешней коалиции.