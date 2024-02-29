Аго Кыргвеэ снят с должности, новый глава Нарвской больницы - Юллар Ланно

Сам Кыргвеэ назвал все происходящее "цирком", а обвинения несостоятельными, и выразил намерение оспорить решение в суде.

- Когда я получу протокол сегодняшнего собрания, я обсужу его с юристами и мы решим, как поступить дальше, - сказал Кыргвеэ. - А пока что, завтра утром у меня начинается отпуск.

Бывший глава больницы сказал, что очень благодарен и уважает собравшихся этим вечером у ратуши людей. Вместе с тем, по словам Кыргвеэ, сам он на только что прошедшем собрании слов благодарности не услышал.

Фото: Ilja Smirnov

После того, как Аго Кыргвеэ покинул здание, в ратушу сумели пройти несколько десятков митингующих, и продолжая скандировать "Позор!" и "Совет - в отставку", попытались попасть в помещение, где проходил совет.

Новым главой Нарвской больницы на том же заседании назначен Юллар Ланно, бывший глава Департамента здравоохранения Эстонии.

Фото: Pohjarannik.ee

Ланно получил степень врача общей практики на медицинском факультете Тартуского университета, работал в клинике Тартуского университета, в Региональной больнице Северной Эстонии, в Центральной больнице Западного Таллина, в Центральной больнице Хельсинкского университета и в компании по производству медицинских аксессуаров Instrumentarium OY. Он руководил Эстонским институтом судебной экспертизы в течение 14 лет и работал в команде Министерства внутренних дел в руководящей группе председательства Европейского Союза.

Будучи главой Департамента здравоохранения в период коронакризиса, он подал в отставку после скандала с разморозкой крупной партии вакцин.

По словам Ланно, первым делом ему предстоит выстроить диалог с работниками, поддерживающими Кыргвеэ. Юллар Ланно, по его словам, неплохо говорил по-русски раньше, но за последние годы навыки подзабылись.

- Уверен, я быстро все вспомню, - сказал Ланно.