На сегодняшнем собрании совета Нарвской больницы занимавшему более двух лет пост ее руководителя Аго Кыргвеэ был зачитан список из десяти пунктов, по которым ему выразили недоверие и как итог - сняли с руководящей должности. Новый глава Нарвской больницы - Юллар Ланно.
Аго Кыргвеэ снят с должности, новый глава Нарвской больницы - Юллар Ланно
Сам Кыргвеэ назвал все происходящее "цирком", а обвинения несостоятельными, и выразил намерение оспорить решение в суде.
- Когда я получу протокол сегодняшнего собрания, я обсужу его с юристами и мы решим, как поступить дальше, - сказал Кыргвеэ. - А пока что, завтра утром у меня начинается отпуск.
Бывший глава больницы сказал, что очень благодарен и уважает собравшихся этим вечером у ратуши людей. Вместе с тем, по словам Кыргвеэ, сам он на только что прошедшем собрании слов благодарности не услышал.
После того, как Аго Кыргвеэ покинул здание, в ратушу сумели пройти несколько десятков митингующих, и продолжая скандировать "Позор!" и "Совет - в отставку", попытались попасть в помещение, где проходил совет.
Новым главой Нарвской больницы на том же заседании назначен Юллар Ланно, бывший глава Департамента здравоохранения Эстонии.
Ланно получил степень врача общей практики на медицинском факультете Тартуского университета, работал в клинике Тартуского университета, в Региональной больнице Северной Эстонии, в Центральной больнице Западного Таллина, в Центральной больнице Хельсинкского университета и в компании по производству медицинских аксессуаров Instrumentarium OY. Он руководил Эстонским институтом судебной экспертизы в течение 14 лет и работал в команде Министерства внутренних дел в руководящей группе председательства Европейского Союза.
Будучи главой Департамента здравоохранения в период коронакризиса, он подал в отставку после скандала с разморозкой крупной партии вакцин.
По словам Ланно, первым делом ему предстоит выстроить диалог с работниками, поддерживающими Кыргвеэ. Юллар Ланно, по его словам, неплохо говорил по-русски раньше, но за последние годы навыки подзабылись.
- Уверен, я быстро все вспомню, - сказал Ланно.