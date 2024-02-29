В марте в Эстонию вернутся морозы

В середине февраля на территории России распространилась мощная область высокого давления, в то время как над Западной Европой располагалась область низкого давления. По словам синоптика Кайро Кийтсака, это позволило теплому воздуху перемещаться с юга на север.

Однако затем область низкого давления быстро переместилась с южной Скандинавии на северо-восток Финляндии, а с северо-запада пришла волна более холодного воздуха.

В конце февраля температура колебалась в районе нуля, зато с начала марта над Северной Европой будет преобладать область высокого давления.

В первые дни марта будет холодать, предполагает Кийтсак: зима сдаваться не собирается, и нужно быть готовым к сюрпризам. Во второй декаде марта давление воздуха в Северной Европе будет постепенно снижаться.

"Область низкого давления смещается с Ледовитого океана в сторону Северной Европы, и в этом случае вероятность осадков также увеличивается", - поясняет эксперт.

Во второй половине месяца в Эстонию с севера придут более холодные воздушные массы, при этом увеличится и вероятность осадков. Скорее всего, в марте стоит ожидать снега и довольно сильных морозов, считает Кийтсак. Весна, по его словам, доберется до нас не раньше начала апреля.