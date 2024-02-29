ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Алутагузе утвердили планировку самого важного туристического объекта региона

Спа-отель "Уускюла" предполагается построить примерно в 200 метрах от берега Чудского озера, на месте бывшей базы отдыха Силламяэского химического завода. На сегодняшний день главное здание базы отдыха снесено, и застройщик может уже подавать заявку на получение разрешения на строительство спа-отеля.

По словам волостного старейшины Тауно Выхмара, волость Алугатузе очень заинтересована в появлении спа-отеля, поэтому все связанные с планированием процедуры были проведены как можно быстрее.

- Для волости этот спа-отель очень важен, так как в нем будет 200 койко-мест и около 100 рабочих мест. Во-вторых, пейзаж, который откроется на месте снесенного бывшего центра отдыха, после того, как окрестности будут приведены в порядок и все будет оборудовано в соответствии с проектом архитектурного конкурса, еще больше повысит ценность региона, позволит повысить цены на недвижимость и привлечет новых посетителей в наш регион, - отметил старейшина волости.

Застройщиком спа-отеля в Уускюла является предприятие Adamas Invest OÜ, которой управляет один из владельцев топливной компании Olerex Андрес Линнас.

Комментарий Линнаса пока получить не удалось, но ранее СМИ называли сумму инвестиций в проект в размере 30-40 млн евро. Шла речь о том, что наряду с традиционным спа-отдыхом туристам будут предлагаться походы за грибами, прогулки по лесу, а зимой - подледная рыбалка.

- На данный момент это для нас один из самых важных проектов. Он позволит полностью изменить сезонность, благодаря ему туризм в Причудье станет круглогодичным. Это решит одну из наших давних проблем, когда активный туристический сезон продолжается всего два летних месяца. Мы очень рады, что здесь планируется построить современный спа-отель более высокого уровня, ориентированный и на скандинавских, и на балтийских туристов, - рассказала координатор по туризму в Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

По ее словам, застройщик спа-отеля в Уускюла подает заявку на получение финансирования проекта из Фонда справедливого перехода.

- Туризм в Ида-Вирумаа является на данный момент самой выгодной сферой для инвестиций, поскольку это субсидируемый сектор, - отметила Ялонен.

Конкурс на архитектурное решение спа-отеля "Уускюла" выиграл проект объединенной команды сразу нескольких фирм - Kuu arhitektid, Kino maastikuarhitektid и группы дизайнеров интерьера из архитектурного бюро Pink.

Детальная планировка предусматривает строительство главного здания высотой до восьми этажей.