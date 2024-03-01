Житель Эстонии с серым паспортом нанес ножевое ранение в шею человеку, стоявшему в очереди у пограничного пункта в Ивангороде, сообщает издание 47news.ru.
В очереди на границе в Ивангороде произошла поножовщина
Сообщение о ножевом ранении в очереди у погранпункта в Ивангороде поступило в районную полицию вечером 29 февраля.
На месте происшествия оперативники уголовного розыска обнаружили 63-летнего обладателя двойного гражданства, который был госпитализирован с ножевым ранением шеи. После оказания первой помощи пациента отправили на домашнее лечение.
По предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с 63-летним мужчиной и схватился за нож. Известно, что у нападавшего нет гражданства, он постоянно живет в Эстонии, а в Россию приехал накануне.
Кингисеппская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый задержан на двое суток и изолирован в камере. У него изъят складной нож.