Компания Eesti Gaas, ранее сообщившая о снижении цен на газ для потребителей в марте, теперь объявила о дополнительном уменьшении тарифов, которое вступит в силу 1 апреля, сообщает rus.err.
Eesti Gaas снизит цены для бытовых потребителей
В марте цена будет составлять 46 центов за кубометр, а в апреле она снизится на 9% до 42 центов, сообщила в четверг компания Eesi Gaas, отметив, что указанные тарифы включают в себя налог с оборота.
Предприятие Eesti Gaas в этом году снижает цены четвертый месяц подряд.
Последние полтора года Эстония не закупает российский трубопроводный газ и полностью перешла на поставки сжиженного природного газа (СПГ), который поступает из США и Норвегии и проходит регазификацию на терминалах в финском Инкоо и литовской Клайпеде.
В 2023 году Eesti Gaas более чем втрое увеличила закупки СПГ - с 5 до 18 танкеров-газовозов. Один такой танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.