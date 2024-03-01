Eesti Gaas снизит цены для бытовых потребителей

В марте цена будет составлять 46 центов за кубометр, а в апреле она снизится на 9% до 42 центов, сообщила в четверг компания Eesi Gaas, отметив, что указанные тарифы включают в себя налог с оборота.

Предприятие Eesti Gaas в этом году снижает цены четвертый месяц подряд.

Последние полтора года Эстония не закупает российский трубопроводный газ и полностью перешла на поставки сжиженного природного газа (СПГ), который поступает из США и Норвегии и проходит регазификацию на терминалах в финском Инкоо и литовской Клайпеде.

В 2023 году Eesti Gaas более чем втрое увеличила закупки СПГ - с 5 до 18 танкеров-газовозов. Один такой танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.