Налогово-таможенный департамент (НТД) проконсультировал и проконтролировал в прошлом году 7613 предприятий, в декларировании налога с оборота которых были замечены возможные риски. Обязанности по уплате налога с оборота увеличились у предприятий на 50,9 миллиона евро в результате вмешательства НТД.
Налоговый департамент ожидает двукратного увеличения нарушений в этом году
Возможный налоговый ущерб, предотвращением которого занимается департамент, прогнозируется на 2024 год в размере 99 миллионов евро.
По словам руководителя по рискам с налогом с оборота Кристи Вескус, количество нарушений не увеличилось, но возросли их суммы.
- По сравнению с предыдущими годами количество нарушений не увеличилось, однако их более крупные суммы были выявлены в ходе проверок. Это может быть обусловлено, с одной стороны, ухудшением экономического положения предприятий, а с другой стороны нашим постоянным совершенствованием моделей работы с рисками, благодаря чему мы находим наиболее острые проблемные места, - добавила она.
По словам Вескус, наиболее распространенные недочеты из года в год одни и те же; НТД обнаруживает больше всего ошибок именно при анализе ходатайств о возврате налога с оборота. Предприятия должны были исправить их в 1631 случае на сумму 25,2 миллиона евро.
Сокрытие оборота было выявлено в 2023 году у 1639 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога с оборота была увеличена на сумму 25 миллионов евро; данный вид нарушения является по-прежнему наиболее распространённым способом уклонения от уплаты налогов.
НТД будет держать в фокусе своего внимания в этом году также, как и в прошлом, нарушения, связанные со сделками с недвижимостью, которые ежегодно наносят государству ущерб по налогу с оборота в размере 7,6 миллиона евро. Основными нарушениями в этой сфере являются незадекларированные обороты от сделок по продажам недвижимости, а также необоснованно предъявляемые требования о возврате налога с оборота от сумм приобретения жилых помещений, которые были куплены на имя коммерческих объединений, но которые не использовались в их налогооблагаемой предпринимательской деятельности.
230 нарушений, связанных со сделками с недвижимостью, были выявлены в ходе проверок в 2023 году; в результате чего предприятия должны доплатить 4,4 миллиона евро различных налогов, таких как подоходный налог с юридического лица, налог на рабочую силу и налог с оборота.
Поскольку более высокая ставка налога с оборота действует с этого года, то неизбежно, что суммы увеличатся еще больше. НТД выделил по состоянию на начало 2024 года около 19 000 предпринимателей, в чьих задекларированных данных отмечены возможные риски, связанные с налогом с оборота, которые предположительно могут нанести государству налоговый ущерб на сумму 99 миллионов евро.
- Мы внимательно следим за ситуацией, а наша целенаправленная деятельность, которая опирается на данные, является необходимой в систематизации лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и становится с каждым годом всё более плодотворной; наличие информации и новые меры надзора, которые с этого года имеются в нашем распоряжении, внесут также свою лепту в это дело, - сказала Вескус.
Все поставщики платёжных услуг должны предоставлять с этого года налоговым органам информацию о трансграничных платежах, благодаря чему можно обратить больше внимания на иностранных торговцев, действующих в электронной среде, у которых, может возникнуть обязанность по уплате налога с оборота в Эстонии, поскольку товары или электронные услуги, были проданы эстонским потребителям.
Кроме того, НТД также будет использовать информацию, предоставляемую ему веб-платформами, для того, чтобы сравнивать обороты с продаж товаров и услуг, проданных предпринимателями, которые работают на платформе, с данными об обороте, задекларированными их предприятиями.