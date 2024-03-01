Налоговый департамент ожидает двукратного увеличения нарушений в этом году

Возможный налоговый ущерб, предотвращением которого занимается департамент, прогнозируется на 2024 год в размере 99 миллионов евро.

По словам руководителя по рискам с налогом с оборота Кристи Вескус, количество нарушений не увеличилось, но возросли их суммы.

- По сравнению с предыдущими годами количество нарушений не увеличилось, однако их более крупные суммы были выявлены в ходе проверок. Это может быть обусловлено, с одной стороны, ухудшением экономического положения предприятий, а с другой стороны нашим постоянным совершенствованием моделей работы с рисками, благодаря чему мы находим наиболее острые проблемные места, - добавила она.

По словам Вескус, наиболее распространенные недочеты из года в год одни и те же; НТД обнаруживает больше всего ошибок именно при анализе ходатайств о возврате налога с оборота. Предприятия должны были исправить их в 1631 случае на сумму 25,2 миллиона евро.

Сокрытие оборота было выявлено в 2023 году у 1639 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога с оборота была увеличена на сумму 25 миллионов евро; данный вид нарушения является по-прежнему наиболее распространённым способом уклонения от уплаты налогов.