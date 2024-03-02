ОПРОС ⟩ Согласны ли вы с тем, что следует запретить участие в муниципальных выборах гражданам России и Беларуси?

Елена Вилински. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена ВИЛИНСКИ, управляющая домами: - Те, кто хотел уехать, уехали, а кто остался здесь жить и работать - платят налоги, развивают страну и имеют право на все, в том числе и выбирать. По большому счету неважно, кто голосует - во власть все равно почти всегда ставят тех, кого мы даже не знаем... Правительство само себе противоречит - кричат о демократии, а в итоге права людей ограничивают.

Любовь Дорошенко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Любовь ДОРОШЕНКО, руководитель НКО "Каждому ребенку - семья": - Никто не говорит о том, чтобы граждане другого государства не платили налоги. Они живут с нами рядом, участвуют в жизни нашего города и государства, имеют вид на жительство, почему их лишать права выбора? Где факты, что они поддерживают действия России?

Александр Дусман. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр ДУСМАН, руководитель Круглого стола национальных культурных обществ Ида-Вирумаа: - Считаю, что это неразумно, потому что люди в этом случае могут уйти в себя, а чем все может закончиться, когда проблема загоняется внутрь, мы все знаем.

Калев Наур. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калев НАУР, пенсионер: - Ничего не имею против граждан РФ и Беларуси, есть такие и среди моих знакомых. Но идею премьер-министра поддерживаю, потому что в Ида-Вирумаа, особенно в Нарве, достаточно много людей, которые находятся в информативном поле России и неадекватно относятся к нашим пониманиям происходящего в России и Украине.

Лариса Житник. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса ЖИТНИК, лидер украинского землячества "Водограй": - До 2014 года я бы заняла другую позицию, но поскольку с этого времени на моей родине идет война, то я поддерживаю Каю Каллас. Регион Ида-Вирумаа можно назвать моделью Донбасса: когда к власти на всех уровнях приходили люди с другим гражданством и взглядами, видим, к чему привело. В практике все это было, результат очевиден.