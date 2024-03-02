В галерее "Ruut" Кохтла-Ярвеской школы искусств проходит первая персональная выставка работ будущих выпускниц Алисы и Алены Вернидуб. Четырнадцатилетние художницы достигли больших успехов на различных конкурсах искусства как в Эстонии, так и за рубежом. На выставке представлены их работы начиная с первых шагов, что позволяет наблюдать за развитием авторов в течение пяти лет.
Не часто бывает, что ученики еще до окончания школы устраивают персональную выставку работ. Сестры Вернидуб не случайно удостоены такой чести: они не просто многому научились, но и успели прославить свою школу далеко за пределами города - десятки их творений удостоены дипломов и наград на республиканских и международных конкурсах, часто побеждали.