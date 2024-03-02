ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Аго Кыргвеэ

Почерк во всех этих случаях был одинаковым. Поскольку власти не в состоянии подавать четкие сигналы, а коммуникация слабая, то и создается впечатление, что речь идет о политической мести и надуманных причинах. Это, в свою очередь, приводило людей на демонстрации, однако власть это не интересует. Однако такие случаи привлекают большое республиканское внимание и последствием становится изрядный ущерб для имиджа, компенсировать который сложно.

Если учесть, что нарвские власти решили без конкурса заменить Кыргвеэ на Юллара Ланно, который со скандалом ушел с должности генерального директора Департамента здоровья, то можно предположить, что долгожданный трудовой мир в Нарвской больнице наступит не скоро. Алексей Евграфов пообещал обратиться в связи с деятельностью Кыргвеэ в полицию. Кыргвеэ, в свою очередь, чувствует, что в отношении него поступили несправедливо, и намерен это опротестовать вместе с адвокатами. Эта история еще не закончилась.