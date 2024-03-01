СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В магазине напали на мужчину

Воры разграбили подвалы в Кивиыли

28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кивиыли путем взлома замков злоумышленники забрались в несколько подвальных боксов и украли оттуда различные вещи. Ущерб, причиненный кражей, составил почти 3000 евро.

Напал на бывшую сожительницу

29 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве мужчина напал на свою бывшую сожительницу.

Полиция выяснит точные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного разбирательства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.