ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что появится взамен снесенного?

Наверное, у каждого такого "замка с привидениями" своя история, однако главной причиной появления несколько лет назад заброшенных домов является все же сокращение населения, которое в Ида-Вирумаа, впрочем, не прекратилось и по сей день. Стоимость недвижимости в некоторых регионах падала все ниже, и хотя у пустующих квартир владельцы были, они свое жилье бросили, не оплачивали также расходы на отопление и на прочее содержание домов. А это нередко означало начало конца, когда товарищества были не в состоянии больше оплачивать услуги и после этого дома зачастую отключались от отопления.

Проблема пустующих квартир прежде всего в Кохтла-Ярве и Кивиыли все больше обострялась, и государству пришлось вмешаться. Так как закон позволял самоуправлениям передавать государству повисшие грузом на их шее квартиры (например, Кохтла-Ярве так и сделал), то это больно коснулось также правительства. В конце концов начали искать решения, и сегодня "дома с привидениями" пропадают с нашей городской картины. Однако проблема может и не исчезнуть, если сокращение населения не остановится.

Это может звучать парадоксально, однако дешевая недвижимость вовсе не вызывает у жителей других регионов желания приобрести здесь жилье для себя. Скорее, говорилось о противоположной проблеме: отсутствие новой и более дорогой недвижимости является одним из аспектов, почему сюда трудно заманить молодых и образованных специалистов. У нас выросло поколение, не желающее жить в квартирах советских времен и ценящее современную жизненную среду, которой в Ида-Вирумаа, однако, не хватает.

К счастью, здесь в последние годы появилось немало современных публичных зданий - от спортхоллов до школьных зданий; первые попытки строительства новых квартирных домов предпринимались также как в Нарве, так и в Йыхви. Но этого мало. Привлекательное и функциональное общественное пространство - вот объект, для развития которого самоуправлениям надо бы приложить больше стараний.