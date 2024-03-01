Пурга: этот кризис отличается от предыдущих

- Знаете, какие вакансии сейчас предлагаются на бирже? Это работа на производстве, металлообработка, химическая промышленность. Практически нет предложений в сфере торговли и услуг, что стало для меня своеобразным сюрпризом, - отметил Пурга.

Поэтому, как отметил представитель правительства, появление в регионе благодаря Фонду справедливого перехода таких высокотехнологичных гигантов, как завод магнитов в Нарве, позволит трудоустроить людей на хороших условиях.

- Зарплата в большинстве мест, предлагаемых на бирже, от 1500 евро и выше. Около трети вакансий с зарплатой выше 2000 евро. Сейчас стало больше активных соискателей работы, а раньше было много пассивных безработных, которые не особо заинтересованы в работе и переобучении, - добавил он.

Пурга выразил надежду, что к середине следующего года безработица снизится до 9–10%. "В сланцевой промышленности больших сокращений не будет - самые крупные уже произошли. Если 27 лет назад в этой сфере работало около 30 000 человек, то сейчас только 5000. Так что тут потрясений не будет, хотя производство сланцевого электричества близится к концу", - констатировал Пурга.

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