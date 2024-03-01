Жителей Кохтла-Ярве насторожило странное облако и неприятный запах

Руководитель отдела по связям с общественностью Viru Keemia Grupp Ирина Боенко сообщила, что превышений по показателям сероводорода и диоксида серы зафиксировано не было.

- При запуске или остановке заводов возможен краткосрочный выброс в атмосферу сланцевой пыли и других компонентов дымового газа. Технологические выбросы при запуске/остановке заводов учитываются в нашем природоохранном разрешение, и мы постоянно занимаемся улучшением работоспособности нашего оборудования для уменьшения числа запусков или остановок, - сообщила Боенко.

По ее словам, показатели, как на мониторинговой станции, расположенной на промышленной территории VKG, так и на государственной станции, находящейся в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, колебались в пределах нормы. Учитывая, что человек может почувствовать запах сероводорода уже при концентрации 2 µg/m³ (а предельная допустимая норма 8 µg/m³) и чувствительность к запаху у всех разная, то не исключено, что во время пусковых работ люди могли почувствоваться неприятный запах.

Боенко также отметила, что все заводы снабжены мониторинговыми системами, работающими в режиме онлайн 24/7.

- Также при запусках и остановках мы пытаемся максимально учитывать погодные условия, например, направление ветра и условия рассеивания. К сожалению, полностью свободных от запахов технологий в производстве масла не существует, но мы вкладываем немалые инвестиции, чтобы минимизировать нагрузку на окружающую среду и атмосферный воздух в том числе, - подытожила она.