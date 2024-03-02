По уровню преступности Ида-Вирумаа существенно опережает остальную Эстонию

Год назад было зарегистрировано 277 насильственных преступлений на десять тысяч человек при среднем уровне по Эстонии 193, в 2023-м этот показатель достиг 291 при среднеэстонском уровне в 201, пишет "Силламяэский вестник".

- По сравнению с остальной Эстонией Ида-Вирумаа, к сожалению, негативно выделяется зарегистрированными преступлениями насильственного характера. Из уездов наибольшее количество насильственных преступлений на 10 тысяч жителей зарегистрировано в ИдаВирумаа (98), за ним следуют Валгамаа (71) и Ляэнемаа (57). Противоимущественные преступления год от года растут. Если в 2022 году в Ида-Вирумаа их было зарегистрировано 107 на 10 тысяч жителей, то в 2023 году уже 123. Если говорить конкретнее о кражах, то и их число в Ида-Вирумаа за последние годы также выросло, - сказал представитель Министерства юстиции Андри Ахвен.