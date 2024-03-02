Силламяэское городское собрание на заседании 29 февраля подняло размер пособия, выплачиваемого в связи с поступлением в школу, до 100 евро.
В Силламяэ повысили размер ранцевого пособия
До этого размер данного пособия составлял 65 евро. Таким образом сумма выросла на 35 евро, или почти на 54%.
Разовое ранцевое пособие выплачивается на первоклассника, который является жителем города Силламяэ и поступает учиться в местную школу. Для его получения необходимо подать ходатайство в социальный отдел горуправы в течение трех месяцев с начала учебного года.