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В Силламяэ повысили размер ранцевого пособия

Северное побережье
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Фото: Marko Saarm / Sakala

Силламяэское городское собрание на заседании 29 февраля подняло размер пособия, выплачиваемого в связи с поступлением в школу, до 100 евро.

До этого размер данного пособия составлял 65 евро. Таким образом сумма выросла на 35 евро, или почти на 54%.

Разовое ранцевое пособие выплачивается на первоклассника, который является жителем города Силламяэ и поступает учиться в местную школу. Для его получения необходимо подать ходатайство в социальный отдел горуправы в течение трех месяцев с начала учебного года.

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Силламяэ
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