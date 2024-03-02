В Силламяэ повысили размер ранцевого пособия

До этого размер данного пособия составлял 65 евро. Таким образом сумма выросла на 35 евро, или почти на 54%.

Разовое ранцевое пособие выплачивается на первоклассника, который является жителем города Силламяэ и поступает учиться в местную школу. Для его получения необходимо подать ходатайство в социальный отдел горуправы в течение трех месяцев с начала учебного года.