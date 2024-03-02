В Эстонии предложили повысить требование к знанию языка для школьного персонала

- Мы предложили, чтобы у повара, который общается с учениками, был уровень А2. Он варит кашу, но потом еще накладывает ее ученикам и спрашивает, понравилось ли им и хотят ли они добавки. Если ребенок хочет спросить что-нибудь, повар должен быть способен эти вещи объяснить. И, вероятно, уровня А2 будет достаточно, - передает rus.err. слова главы Языкового департамента Ильмара Томуска.

По предложению Языкового департамента, языковые требования к уборщикам должны предъявляться, если они действительно общаются с учениками и учителями школы. В случае поваров, если школа заказывает услуги другой фирмы, то и ответственность перекладывается на поставщика услуги.

Министерство образования заявляет, что понимает необходимость языковых требований для вспомогательного персонала школы, но решения еще не приняты.

- Реформа перехода на обучение на эстонском языке, которую мы проводим, во многом основана на том, что ребенок, который ежедневно проводит большую часть дня в образовательном учреждении, должен находиться в эстоноязычной среде. Нужно ли повышать уровень владения языком специально для поваров, думаю, сегодня говорить об этом сложно и рано, - сказал глава отдела языковой политики Министерства образования и науки Андеро Адамсон.