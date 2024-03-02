Прошлый год для эстонской экономики стал самым сложным за последние 15 лет

На протяжении всего прошлого года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад практически во всех секторах экономики, в том числе в наиболее весомых. Небольшой рост произошел в торговле и операциях с недвижимым имуществом.

В четвертом квартале некоторые успехи показали сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а также торговля. В энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве наблюдался заметный спад. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию.

По оценке департамента, такого масштабного экономического спада не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

В текущих ценах ВВП и добавленная стоимость в прошлом году росли, а спад связан с быстрым ростом цен, затронувшим все сектора экономики.

В конце года рост цен замедлился, что привело к изменению тенденции во многих компонентах ВВП, и к концу периода снижавшиеся на протяжении года показатели стали расти.