В Эстонии снова стало возможным отказаться от российского гражданства

Заявление на отказ от российского гражданства в посольстве перестали принимать в ноябре прошлого года, когда в перечень требуемых справок добавили "Документ полномочного органа иностранного государства о наличии у заявителя гражданства этого государства или документ, подтверждающий безусловную гарантию предоставления ему иного гражданства в случае выхода из гражданства Российской Федерации - оригинал + копия".

Выдаваемая эстонскими властями справка о возможности предоставления эстонского гражданства не подходит, так как в ней не содержатся безусловные гарантии предоставления гражданства Эстонии.

С марта на сайте посольства РФ в Эстонии вновь появилась возможность заполнить заявление на отказ от российского гражданства и записаться на прием. При этом пункт с требованием гарантии о предоставлении эстонского гражданства сохранен.

По мнению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, речь идет только о изменении формулировки со стороны эстонского ведомства, что должно быть вскоре исправлено.

- Они ждут другой формулировки того, что мы готовы дать гражданство этим людям. Изменение формулировки пары предложений решит эту проблему. Сейчас Департамент полиции и погранохраны как раз прорабатывает этот вопрос. И, возможно, для решения проблемы мы также поменяем очередность проведения определенных процедур, - передает rus.err. слова Ляэнеметса.