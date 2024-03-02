Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон стал сопредседателем партии Koos

Выборы руководства прошли на первом съезде партии Koos в субботу в Таллинне. По словам члена правления партии Koos Юлии Смоли, кворум был собран. "Участвовало где-то 100+ делегатов, но точную цифру сходу назвать не могу. Были как таллиннские члены партии, так и представители регионов - из Тартумаа, Ида-Вирумаа и Пярну", - отметила Смоли.

Она добавила, что на съезде были приняты поправки к уставу партии, согласно которым у политической силы могут быть до трех сопредседателей. Затем состоялись выборы руководства.

На посты сопредседателей претендовали Лейла Ээритс, Эдуард Федотов и Айво Петерсон. Последний дал свою согласие баллотироваться из тюрьмы через нотариуса. В итоге все трое были выбраны сопредседателями.

- Понятно, что сейчас Айво Петерсон не может участвовать в делах партии. Но он не осужден, то есть еще не признан виновным. Мы относимся к нему как к обычному человеку - таком же члену партии, как и всем тем, кто находятся на свободе. Если с него снимут обвинения, то он присоединится к нашей работе. Если не снимут или будет какое-то решение суда, то дальше будет видно. Но на данный момент он обычный человек, - сказала Смоли.

Также на съезде было расширено правление партии. Помимо пяти предыдущих членов правления (Олег Иванов, Эдуард Федотов, Лейла Ээритс, Алексей Тетерев и Юлия Смоли) в него теперь также входят Игорь Хопп, Маргус Лийва, Юлле Пукк и Айво Петерсон.

По данным на 2 марта, в партии Koos (полное название KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele) состоят 788 человек.