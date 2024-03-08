ПАРЛАМЕНТ ⟩ Должно ли сохраниться у граждан России и Беларуси право участвовать в муниципальных выборах в Эстонии?

Я ничего не исключаю, ни одного, ни другого, ни третьего варианта развития событий. Но я скажу, что это неразумно, что просто отберем, не ответив на вопросы, что еще тогда может произойти.

Март Маастик. Фото: Maanus Masing

МАРТ МААСТИК, член Рийгикогу ("Isamaa"):

- Полтора года назад и я имел счастье сидеть с вами за общим столом коалиционных переговоров, когда "Isamaa" выступила с тем же предложением лишить граждан третьих государств избирательного права, и состоялась также маленькая дискуссия, что если уж не лишать граждан всех третьих государств, то по крайней мере государств-агрессоров - на то время, пока идет война. Тогда социал-демократ Индрек Саар сказал, что это ваша красная линия и что больше нет смысла обсуждать это.

Теперь, здесь и сегодня - когда вы на примере своей разбитой машины увидели, что граждане третьего государства, именно государства-агрессора, умышленно разбивают наши машины и ломают могильные плиты, - я хочу спросить, в чем же состоит красная линия социал-демократов и готовы ли вы все-таки изменить Конституцию? Вы не ответили также, конечно, конкретно на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера.

ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС:

- Я не могу комментировать те красные линии, которые вы обсуждали с Индреком Сааром. Индрек Саар не является сейчас членом правления нашей партии и членом парламента, в этом смысле он не настолько активно формирует политику партии.