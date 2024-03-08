ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Поддержка работнику, сокращенному из сланцевого сектора

Назначение и выплата пособия на трудоустройство

Пример. Если вы приступили к работе 22 января, то в следующем месяце, т.е. 15 февраля, пособие вам выплачиваться еще не будет. Пособие будет выплачено к 15 марта за февраль, если вы по-прежнему отвечаете всем условиям получения пособия на трудоустройство (в том числе непрерывно работали в течение всего февраля у того же работодателя, у которого вы начали работать, перестав числиться в качестве безработного). Если за первый месяц не будет произведена оплата, то период оплаты продлевается на этот месяц. Если в месяц начала трудовых отношений период работы составляет менее 14 дней, а в следующем месяце трудовые отношения заканчиваются таким образом, что и в этом месяце период работы составляет менее 14 дней, то пособие не выплачивается.