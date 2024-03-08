Начиная с 1 января 2024 года оказываeтся поддержка работникам Ида-Вирумаа, которые потеряли или могут потерять работу в ходе сокращения потребности в рабочей силе, связанного с изменениями в сланцевом секторе.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Поддержка работнику, сокращенному из сланцевого сектора
Предприятия сланцевого сектора:
- Eesti Energia AS
- Enefit Power AS
- Enefit Solutions AS
- Kirde Varad AS
- OÜ VKG Kaevandused
- Viru Keemia Grupp AS
- OÜ VKG Energia
- OÜ Viru RMT
- VKG Logistika OÜ
- VKG Oil AS
- Kiviõli Keemiatööstuse OÜ
Касса по безработице выплачиваeт пособие людям, сокращенным из сланцевого сектора и приступившим к новой работе вне этого сектора, чтобы помочь им найти новую работу в другом секторе. Кроме того, касса по безработице поддерживаeт развитие навыков этих людей в уровневом обучении или приобретении микроквалификации.
Человек, сокращенный из сланцевого сектора и начавший работать в другом секторе, может ходатайствовать о пособии на трудоустройство. Пособие выплачивается в течение 6-12 месяцев, размер пособия составляет 30% от среднемесячной зарплаты человека в сланцевом секторе, но не более 1000 евро (брутто) в месяц.
Человек, работавший на предприятии сланцевого сектора и зарегистрированный в Эстонской кассе по безработице в качестве безработного, а также работник предприятия сланцевого сектора имеют возможность через кассу по безработице развивать свои навыки.
Вы имеете право на получение пособия на трудоустройство при выполнении следующих условий:
- вы встали на учет в качестве безработного в Ида-Вирумааском отделении кассы по безработице как минимум в течение 60 дней после окончания работы в сланцевом секторе
- вы работали на предприятии сланцевого сектора в общей сложности не менее 24 месяцев из 36 месяцев, предшествовавших дате регистрации в качестве безработного; вам было назначено страховое возмещение по безработице
- вы приcтупаете к работе вне сланцевого сектора бессрочно не позднее чем в течение 100 дней с даты принятия решения о назначении выплаты страхового возмещения по безработице
NB! Пособие на трудоустройство можно получить, если вам назначено страховое возмещение по безработице с 24 сентября 2023 года и вы приступаете к работе не ранее 1 января 2024 года.
Ходатайство о пособии на трудоустройство
Ходатайствуя о пособии на трудоустройство, следует подать заявление еще находясь на учете в качестве безработного или в течение 60 календарных дней после начала работы.
Пособие выплачивается человеку для поддержки одного перехода.
Заявление о пособии на трудоустройство вы можете подать в подходящем для вас отделении кассы по безработице или по электронной почте: idaviru@tootukassa.ee или tt@tootukassa.ee.
Срок выплаты пособия и размер пособия
Срок выплаты пособия на трудоустройство зависит от стажа страхования от безработицы. Если стаж страхования от безработицы меньше 5 лет, пособие выплачивается в течение 6 месяцев. Если стаж страхования от безработицы составляет от 5 до 10 лет, пособие выплачивается в течение 9 месяцев. В случае стажа страхования от безработицы более 10 лет пособие выплачивается в течение 12 месяцев.
Размер пособия рассчитывается по средней зарплате работника за один календарный день за девять месяцев на основании данных базы данных страхования от безработицы. Учитывается плата, полученная за девять месяцев работы, предшествующих последним трем месяцам работы, с которой были удержаны взносы на страхование от безработицы. Сумма платы за эти девять месяцев делится на 270, и получается средняя заработная плата за один календарный день. Затем плата за один календарный день умножается на 30, и таким образом получается сумма средней зарплаты за один месяц. Размер пособия в течение одного календарного месяца составляет 30% от среднемесячной заработной платы человека, работающего в сланцевой промышленности, но не более 1000 евро (брутто) в месяц.
Назначение и выплата пособия на трудоустройство
Решение о назначении или неназначении пособия на трудоустройство мы принимаем в течение 10 рабочих дней с момента подачи надлежащего заявления. Решение о пособии на трудоустройство доставляется в электронном виде, в отделении кассы по безработице или простым письмом. Вы можете выбрать способ получения решения при подаче заявления.
Пособие на трудоустройство выплачивается задним числом: пособие за предыдущий месяц поступит на ваш банковский счет до 15-го числа текущего месяца. Из назначенной суммы пособия удерживается подоходный налог.
NB! Пособие не выплачивается за месяцы, когда продолжительность трудовых или служебных отношений составляет менее 14 календарных дней.
Пример. Если вы приступили к работе 22 января, то в следующем месяце, т.е. 15 февраля, пособие вам выплачиваться еще не будет. Пособие будет выплачено к 15 марта за февраль, если вы по-прежнему отвечаете всем условиям получения пособия на трудоустройство (в том числе непрерывно работали в течение всего февраля у того же работодателя, у которого вы начали работать, перестав числиться в качестве безработного). Если за первый месяц не будет произведена оплата, то период оплаты продлевается на этот месяц. Если в месяц начала трудовых отношений период работы составляет менее 14 дней, а в следующем месяце трудовые отношения заканчиваются таким образом, что и в этом месяце период работы составляет менее 14 дней, то пособие не выплачивается.
Выплата пособия на трудоустройство прекращается до истечения установленного срока, если прекращаются трудовые или служебные отношения, являющиеся основанием получения пособия, или если вы снова начинаете работать в сланцевом секторе.
Более подробную информацию о мерах поддержки работников сланцевого сектора можно получить по адресу электронной почты Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице idaviru@tootukassa.ee или по телефону 332 1700.