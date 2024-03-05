Андреас Клиймант: Безобидная любовь к оружию или опасный тренд?

Вдобавок физической угрозе человек, ненадлежащим образом использующий оружие, может своим необдуманным поступком испортить свою дальнейшую жизнь, ведь за таким деянием всегда следует производство о виновном деянии. За последние годы в Ида-Вирумаа вследствие эпизодов, связанных с похожими на огнестрельное оружие предметами, наказания в уголовном порядке получили 105 человек, к этой цифре добавляются также наказания за проступок.

Важно воспитывать сознательность

До сегодняшнего дня главным и во многом единственным решением становилось силовое вмешательство полиции для предотвращения непосредственной угрозы.

Большая часть людей знают, что выглядящие как огнестрельное оружие предметы в общественном пространстве и их ненадлежащее использование не акцептируются и приводят к вмешательству государства. Учитывая все же, что различить настоящее и разрешенное в гражданском обороте оружие почти невозможно, мы должны пересмотреть как обращение с ними, так и регулирующие их доступность нормы.

Например, можно бы взвесить поправку к закону, ограничивающую доступность находящихся сейчас по сути в свободной продаже похожих на оружие предметов. Неужели у нас действительно так много спортивных соревнований, что стартовые пистолеты должны быть в свободном доступе для всех? Или надо обязать покупателей проходить сначала какое-то обучение. Нужно также оценить и проанализировать, следует ли визуально выделять разрешенное в гражданском обороте оружие и огнестрельное оружие. Эти решения предполагают наличие политической воли и требуют времени.