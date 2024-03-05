За последние четыре года полиция отреагировала в Ида-Вирумаа в общем на 407 случаев, когда ненадлежащим образом использовался некий напоминающий огнестрельное оружие предмет. Большая часть этих эпизодов касалась пневматического оружия, хотя использовались также стартовый пистолет или игрушечное оружие. С точки зрения полиции, эти вызовы имеют наивысший уровень опасности, и во всех этих случаях мы выезжали на место будучи готовыми к встрече с людьми, имеющими при себе настоящее огнестрельное оружие.
Андреас Клиймант: Безобидная любовь к оружию или опасный тренд?
С августа 2019 года по август прошлого года полиция отреагировала в общем на 407 связанных с оружием случаев, когда в 194 случаях речь шла о пневматическом оружии, в 75 случаях - о стартовом пистолете, в 50 случаях - о газовом оружии, а в 37 случаях - об игрушечном оружии. Проблемы есть с разрешенными в гражданском обороте похожими на оружие предметами. Владельцы настоящего огнестрельного оружия, имеющие соответствующее разрешение, умеют хранить и применять свое оружие, и с ними проблемы возникают редко.
Все мы помним эпизод прошлого лета, когда празднование молодежью дня рождения в палаточном лагере RMK в Каукси приняло трагический оборот. В полночь бывшие в компании молодые люди заметили, что один из парней лежит на земле и не реагирует на происходящее. Так как сначала решили, что он просто упал, то на место вызвали скорую помощь. В больнице у парня обнаружили маленькую круглую рану в районе затылка и в голове - пулю от пневматического ружья. Молодой человек долгое время находился в тяжелом состоянии, было начато уголовное производство.
7 сентября прошлого года в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина стреляет на улице из оружия. Полиция отреагировала большими силами, и между домами был задержан мужчина с признаками опьянения, успевший к прибытию полицейских выбросить в мусорный ящик стартовое оружие и магазин с патронами. В рюкзаке у мужчины обнаружили еще 59 холостых патронов. Мужчину задержали и начали уголовное производство.
Через два дня поступило сообщение о двух мужчинах, стреляющих из оружия в городе Йыхви. Полиция вновь отреагировала большими силами, мужчин задержали у местного детсада и отобрали у них пневматическое оружие с 11 патронами. Опять было начато уголовное производство.
Что касается Ида-Вирумаа, более чем в половине случаев речь шла о размахивавших похожим на оружие предметом русскоязычных мужчинах в возрасте от 31 года до 50 лет, с основным образованием, большинство из которых в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.
Это лишь некоторые случаи, с которыми жители Ида-Вирумаа и местная полиция сталкиваются каждую неделю. Хотя тревогу ощущают также мои коллеги из Харьюмаа и остальной Эстонии.
Стреляют не только в воздух
Количество эпизодов с применением похожих на огнестрельное оружие предметов в Ида-Вирумаа с годами немного сократилось, однако число случаев причинения людям телесных повреждений растет. В течение последних четырех лет похожие на оружие предметы использовались против других людей 67 раз, угрожали другим людям 79 раз, а травмы получили 46 человек.
Разрешенные в гражданском обращении предметы, похожие на огнестрельное оружие, полицейским приходилось брать на хранение в 14 случаях семейного насилия. В девяти случаях оружием люди причиняли травмы самим себе, а в шести случаях ранили животное или птицу. Ущерб причинялся и вещам. В общественном пространстве в воздух стреляли 67 раз, по различным предметам - 55 раз. Эти цифры заставляют задуматься.
"В условиях темноты и напряженной ситуации последствия могут быть очень трагическими, если находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не подчиняющийся распоряжениям человек направит напоминающий оружие предмет на полицейского".
Андреас КЛИЙМАНТ, руководитель Йыхвиского отделения полиции
Вдобавок к тому, что, размахивая в общественном пространстве пневматическим оружием, похожим на огнестрельное, или стреляя из стартового пистолета, применяющий такое оружие пугает сограждан и может поставить под угрозу также собственную жизнь и здоровье. Даже полицейские, не говоря уж об обычных людях, не всегда могут определить со стороны, находится в руках размахивающего оружием пневматическое, игрушечное или настоящее огнестрельное оружие. К сожалению, вопрос не в том, применит ли сама полиция огнестрельное оружие для разрешения такой ситуации, а в том, когда она это сделает. В условиях темноты и напряженной ситуации последствия могут быть очень трагическими, если находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не подчиняющийся распоряжениям человек направит напоминающий оружие предмет на полицейского.
Например, 18 февраля полиция отреагировала на сообщение о стреляющем из оружия мужчине. Когда полицейские прибыли на место происшествия, мужчина сделал еще несколько выстрелов и направился с оружием в руках в сторону полицейских. Для разрешения ситуации полиция применила помповое ружье с резиновыми пулями. К счастью, никто серьезно не пострадал, однако в результате попадания резиновых пуль тоже можно получить серьезные травмы и это в любом случае очень больно.
Вдобавок физической угрозе человек, ненадлежащим образом использующий оружие, может своим необдуманным поступком испортить свою дальнейшую жизнь, ведь за таким деянием всегда следует производство о виновном деянии. За последние годы в Ида-Вирумаа вследствие эпизодов, связанных с похожими на огнестрельное оружие предметами, наказания в уголовном порядке получили 105 человек, к этой цифре добавляются также наказания за проступок.
Важно воспитывать сознательность
До сегодняшнего дня главным и во многом единственным решением становилось силовое вмешательство полиции для предотвращения непосредственной угрозы.
Большая часть людей знают, что выглядящие как огнестрельное оружие предметы в общественном пространстве и их ненадлежащее использование не акцептируются и приводят к вмешательству государства. Учитывая все же, что различить настоящее и разрешенное в гражданском обороте оружие почти невозможно, мы должны пересмотреть как обращение с ними, так и регулирующие их доступность нормы.
Например, можно бы взвесить поправку к закону, ограничивающую доступность находящихся сейчас по сути в свободной продаже похожих на оружие предметов. Неужели у нас действительно так много спортивных соревнований, что стартовые пистолеты должны быть в свободном доступе для всех? Или надо обязать покупателей проходить сначала какое-то обучение. Нужно также оценить и проанализировать, следует ли визуально выделять разрешенное в гражданском обороте оружие и огнестрельное оружие. Эти решения предполагают наличие политической воли и требуют времени.
Однако есть вещи, которые мы можем сделать уже сегодня. Во-первых, можно начать с самих себя и своим поведением показывать пример своим близким и друзьям. Например, перед покупкой похожего на оружие предмета два раза взвесить - может, разумнее было бы за те же деньги купить себе что-то другое? Если пневматическое оружие уже приобретено, то хранить его надо тщательно, носить скрыто и использовать целесообразно. Далее можно будет уже потребовать такого же поведения и от своих друзей и родственников, чтобы они тоже действовали более ответственно. Торгующие похожими на оружие предметами магазины тоже могли бы договориться между собой о том, какую продукцию принимать на продажу.
Связанная с похожими на огнестрельное оружие предметами проблема наиболее остро стоит в Ида-Вирумаа, однако проблема распространена по всей Эстонии. Никто из нас не хочет ходить на работу или в школу по улице, где пьяный человек размахивает стартовым пистолетом или стреляет из пневматического оружия по проезжающим машинам. Большой шаг в направлении к безопасной среде мы можем сделать уже сами и уже сегодня. Для этого нам не нужно дожидаться того трагического дня, когда мы узнаем, что в руках размахивавшего оружием человека было пневматическое оружие, только после того, как по нему был сделан выстрел из пистолета полицейского.
Полиция рекомендует не носить публично пневматическое оружие
- Наиболее распространено пневматическое оружие, называемое обычно воздушным. Оружие продается в розничной торговле - в магазинах стройматериалов, спорттоваров, товаров первой необходимости и т.д.
- Из пневматического оружия запрещено стрелять в общественном месте, и хотя его можно носить публично, если это не задевает других людей, полиция все же советует во избежание недоразумений не носить пневматическое оружие публично.
- Кроме того, оружием неограниченного гражданского оборота является предупредительное и сигнальное оружие. Проще говоря, стартовые пистолеты. Ими торгуют в магазинах спортивного и огнестрельного оружия. Их могут купить, приобрести и транспортировать из одного места в другое только совершеннолетние люди и их всегда нужно носить скрыто. Запрещено брать их с собой на общественные мероприятия или носить их при себе в состоянии опьянения.