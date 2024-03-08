Алар Карис: Поддерживать Украину в войне с Россией - в интересах всего эстонского государства

Мы все знаем, из-за чего. Война в Европе. Остывающая экономика. Раздоры во внутренней политике. Поверхностность вместо углубления и заносчивость вместо понимания. Пустословие, скрывающее недостаток мыслей. Ощущение одиночества.

Но тревога и страх не должны стать нашими спутниками. У нас нет причин бояться кого-либо или чего-либо.

Говоря это, я имею в виду возросший в последнее время страх перед войной и заявления о том, что Россия может атаковать восточный фланг НАТО через три, пять или восемь лет. Может. Но не атакует, если мы будем готовы дать отпор. В общем, перефразируя Гамлета, готовность - это все.

Сегодня пошел третий год войны России в Украине, войны, которую Кремль рассчитывал закончить за три дня. Атакуя Украину третий год подряд, Россия атакует всех нас.

Позиция Эстонии убедительно показывает, что маленькая страна способна защищать принципы свободного мира. Помогая Украине, мы защищаем свободу и международное право как фундаментальные ценности. И мы должны дать Украине возможность защищаться так, как защищали бы себя союзники по НАТО. 0,25 процента ВВП, то есть то, что Эстония платит ежегодно за оборону Украины, было бы посильно всем нашим союзникам. Это дало бы украинцам в общей сложности еще 120 миллиардов евро в год. Чтобы выстоять против агрессора, они нуждаются в этих деньгах, а также в боеприпасах и оружии.