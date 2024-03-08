Спустя 20 лет после того, как мы оказались под защитным куполом Евросоюза и НАТО, общество пребывает в тревожном настроении.
Алар Карис: Поддерживать Украину в войне с Россией - в интересах всего эстонского государства
Мы все знаем, из-за чего. Война в Европе. Остывающая экономика. Раздоры во внутренней политике. Поверхностность вместо углубления и заносчивость вместо понимания. Пустословие, скрывающее недостаток мыслей. Ощущение одиночества.
Но тревога и страх не должны стать нашими спутниками. У нас нет причин бояться кого-либо или чего-либо.
Говоря это, я имею в виду возросший в последнее время страх перед войной и заявления о том, что Россия может атаковать восточный фланг НАТО через три, пять или восемь лет. Может. Но не атакует, если мы будем готовы дать отпор. В общем, перефразируя Гамлета, готовность - это все.
Сегодня пошел третий год войны России в Украине, войны, которую Кремль рассчитывал закончить за три дня. Атакуя Украину третий год подряд, Россия атакует всех нас.
Позиция Эстонии убедительно показывает, что маленькая страна способна защищать принципы свободного мира. Помогая Украине, мы защищаем свободу и международное право как фундаментальные ценности. И мы должны дать Украине возможность защищаться так, как защищали бы себя союзники по НАТО. 0,25 процента ВВП, то есть то, что Эстония платит ежегодно за оборону Украины, было бы посильно всем нашим союзникам. Это дало бы украинцам в общей сложности еще 120 миллиардов евро в год. Чтобы выстоять против агрессора, они нуждаются в этих деньгах, а также в боеприпасах и оружии.
Поддерживать Украину в войне с Россией - задача не только политиков, чиновников или военных. Это в интересах всего эстонского государства. И если с нашей помощью Украина победит, это будет и нашей победой.
Сопротивление Украины удерживает российскую армию в отдалении от границ Евросоюза и НАТО, но рано или поздно Россия захочет восстановить, а возможно, и укрепить позиции своей армии. Кремль по-прежнему мыслит категориями буферных зон и сфер влияния, что и подтвердило нападение на Украину. Так что в ближайшем будущем Россия будет представлять для демократической Европы угрозу даже более серьезную, чем до 2022 года.
Наши западные союзники также это осознали. Они поняли, что опасности для Европы таятся совсем недалеко от нас. Поэтому НАТО рассматривает теперь коллективную защиту от российской угрозы как свою задачу номер один.
"Помогая Украине, мы защищаем свободу и международное право как фундаментальные ценности".
Алар Карис, президент Эстонской Республики
Еще раз, подготовка решает все. Этим мы покажем противнику, насколько сложно будет напасть на нас. Настолько сложно, что он сам потеряет все. Наша убедительная готовность защищает, сдерживает, предотвращает. Чем серьезнее мы к этому относимся, тем больше возможностей сохранить мир. В прочитанной в Финляндии лекции в память президента Ахтисаари я сформулировал это так: наша сила порождает мир, наша слабость порождает войну.
Одна из целей Эстонии - спокойно и последовательно заботиться о том, чтобы все союзники развивали свои войска и вооружения в масштабах, соответствующих российской угрозе. Это позволит НАТО оставаться самой большой в мире военной силой, посягнуть на границы которой Россия не осмелится. Подтверждением этому можно считать последние 75 лет.
Вступление в альянс Финляндии, а потом и Швеции, является для нас самым важным знаком нашей политической и военной мощи. Балтийский регион превратился в единое пространство безопасности в рамках большого трансатлантического союза. Поддерживающее безопасность Северных и Балтийских стран, Польши и Германии сотрудничество союзников создает здесь своего рода купол безопасности, защищающий своих и отпугивающий чужих.
Я верю в желание эстонцев защитить себя. Оно сплотило нас в Освободительной войне и в Поющей революции, оно объединяет нас сейчас в нашей помощи Украине. Украинцы доказали, что благодаря непреклонной воле к обороне возможно остановить и врага, обладающего большим численным перевесом. Воля эстонцев к обороне сильна, сильнее, чем мы думаем.
Если мы вместе с нашими союзниками будем готовы к обороне, война не придет в Эстонию.
Сокращенный вариант речи президента ЭР в День независимости Эстонии, 24 февраля