Катри Райк: Брюссель - не моя мечта

Очередные выборы в Европейский парламент запланированы с 6 по 9 июня этого года. В партнеры Катри Райк социал-демократы также выдвинули Ивари Падара и Марину Кальюранд, которая представляет политическую силу уже в нынешнем созыве Европарламента.

- Марина Кальюранд, Ивари Падар и Катри Райк были бы хорошей командой, последовательно отстаивающей в Европарламенте безопасность Эстонии, а также сельское хозяйство и дигитальную сферу. Хрупкая ситуация в области безопасности и сложности в экономике требуют от нас именно таких людей, - сказал председатель округа Карл Кирт.

В свою очередь сама Катри Райк сказала, что быть в Брюсселе - это не ее мечта, и в планах экс-мэра дальше развивать Нарву.

- Я готова поддержать Марину Кальюранд и Социал-демократическую партию. Как ни странно, но баллотироваться - это работа политиков. Но еще раз отмечу: если передо мной стоит выбор - Брюссель или Нарва, то я ни на секунду не буду сомневаться, что мне выбрать, - сказала Катри Райк изданию rus.err.

Съезд, на котором будет выбрано новое руководство Социал-демократической партии и утвержден список кандидатов на выборы в Европарламент, пройдет в Пайде 16 марта.