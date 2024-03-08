Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что за два года войны потери Украины убитыми составили 31 тысячу человек, российская же армия потеряла в шесть раз больше.
ВОЙНА ⟩ Зеленский заявил, что на войне с Россией погибла 31 тысяча украинских военных
Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.
При этом он опроверг звучащие в российских и американских СМИ данные о том, что Украина потеряла на войне намного больше военных.
Заявление Зеленского звучало так: "31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря - это для нас большие потери. Россияне - их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России - 180 тысяч смертей, я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными".
Что говорилось об украинских потерях ранее
Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия.
B интервью американскому каналу "Fox News" Зеленский сказал, что соотношение украинских и российских потерь убитыми составляет один к пяти. "На одного нашего солдата, который погиб в бою, приходится пять российских солдат", - заявил украинский президент.
- Относительно потерь россиян - по данным вашего Министерства обороны, их более 400 тысяч. Верно ли это? - спросил журналист "Fox News". "Ну, они потеряли более 400 тысяч", - сказал в ответ Зеленский.
Такова официальная оценка российских потерь, которую дают украинские военные: в сводке генштаба ВСУ на 25 февраля говорится о почти 410 тысячах "ориентировочных" безвозвратных потерь у россиян.
Из диалога Зеленского с журналистом "Fox News" можно было бы предположить, что потери Украины могут составлять около 80 тысяч человек погибшими. Однако согласно ранее данным разъяснениям Минобороны Украины, в публикуемые Киевом цифры российских потерь включают не только убитых, но и раненых.
Кроме того, публично озвученная Зеленским цифра потерь могла быть несколько занижена из-за особенностей формулировок. В нее могли не включить потери подразделений, формально относящихся к Министерству внутренних дел Украины. А эти бригады сейчас составляют до 20 процентов всех сил, задействованных на фронте.
В августе 2023 года американская газета "New York Times", сославшись на анонимных представителей властей США, написала, что, по оценкам американской разведки, украинские войска потеряли к тому времени примерно 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.
Подсчет российских потерь
Зеленский заявил, что потери России убитыми составляют 180 тысяч человек.
По данным Би-би-си, "Медиазоны" (издание признано в России "иноагентом") и команды волонтеров, которые ведут поименный список российских потерь на основе открытых данных, на сегодня подтверждена смерть более 45 тысяч российских военных.
С учетом информации, поступающей с кладбищ, мы полагаем, что реальная цифра потерь в два раза выше, то есть около 90 тысяч погибших.
Однако в это число не входят погибшие, которые попали на фронт с территорий так называемых ДНР и ЛНР. С учетом их потерь общая цифра погибших со стороны пророссийских сил может составлять около 110 тысяч.
Как Украина смогла только за февраль сбить 13 российских самолетов?
Заявления Киева о стремительном увеличении числа сбитых самолетов звучат на фоне существенных задержек с поставками западных боеприпасов, в том числе ракет для комплексов ПВО, пишет Би-би-си.
Всего с 17 по 29 февраля, по словам командования ВСУ, было сбито 13 самолетов.
По мнению военных аналитиков, Украина может сбивать российские самолеты ракетами класса "земля-воздух" ЗРК "Patriot". По данным американского издания "Forbes", Украина использует не только "Patriot", но и норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
При этом источник Украинской службы Би-би-си в ГУР указывает, что А-50 над Россией сбили модифицированным советским ЗРК С-200.
Как пояснил в интервью Би-би-си старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк, большое число сбитых в последнее время, если верить таким утверждениям, российских самолетов свидетельствует о том, что Украина стала чаще рисковать пусковыми установками "Patriot", развертывая их вблизи линии фронта, чтобы нанести ущерб российским самолетам.
Увеличение числа сбитых самолетов может быть связано и с тем, что сами эти самолеты теперь чаще появляются ближе к линии фронта.