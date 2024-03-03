Запланированная Министерством по делам регионов реформа мобильности начнется с западной части Харьюмаа и Ляэнемаа, до Ида-Вирумаа планы по реорганизации общественного транспорта дойдут, когда найдутся деньги, сообщает rus.err.
До Ида-Вирумаа реформа общественного транспорта дойдет не скоро
В основе реформы мобильности - железнодорожные и междугородние автобусные линии, по остановкам которых запускаются местные автобусы. Министр по делам регионов Мадис Каллас сказал, что предпосылкой реформы является интервальное движение транспорта.
- Отправление и прибытие транспорта происходят в соответствии с определенным интервалом времени, - пояснил Каллас, приведя в пример паромное сообщение с большими островами. - Там ритм фиксированный – один час десять минут, а в летний период – 35 минут. На основе фиксированного расписания легче выстраивать все сопутствующие вещи".
Реформу мобильности в министерстве возглавляет специалист по транспорту Ханнес Лутс, которому в прошлом году государство заказало анализ по той же теме. Из анализа следует, что даже если запланированные инвестиции будут реализованы, пропускная способность железной дороги останется слишком маленькой, и движение поездов по четкому расписанию будет затруднено.
Поэтому потребуются работы стоимостью в десятки миллионов евро как по реконструкции вокзалов, так и по прокладке дополнительной пары рельсов на некоторых важных участках. Мадис Каллас заявил, что не обязательно делать все сразу.
- Есть вещи, которые мы действительно не можем вписать в нынешний бюджетный проект даже в перспективе трех-четырех лет, - сказал Каллас. - Но мы могли бы начать с определенных регионов.
Первоначально министерство планирует протестировать общественный транспорт на основе интервалов в направлении западной части Харьюмаа и Ляэнемаа, а также на больших островах.
Как сообщает Министерство по делам регионов, частью реформы мобильности также должна стать единая билетная система, чтобы можно было использовать один и тот же билет во всех видах общественного транспорта. При этом цена билета не должна зависеть от того, едет ли человек на поезде или на автобусе.
Цель изменения – сделать пользование общественным транспортом проще и удобнее, чтобы все больше людей делали выбор в пользу общественного транспорта, а не личного автомобиля. Например, в прошлом году поезда перевезли около 8 млн пассажиров. План развития транспорта и мобильности рассчитан на 20 млн пассажиров. Ожидается, что значительно больше людей будут ездить и на местных автобусах.
"Если оставить в стороне инвестиции, то сейчас у нас есть базовая потребность в размере 135 млн евро в год. Ежегодный прирост составит где-то между 10-20 млн евро, - сказал Каллас. - Тогда мы сможем построить общественный транспорт таким образом, чтобы жизнь была сосредоточена не только в Таллинне и его ближайших окрестностях".
При таких темпах дотации на общественный транспорт вырастут примерно до четверти миллиарда евро через десять лет. Министр по делам регионов заявил, что сейчас не стоит делать столь далеко идущие расчеты.
- Если количество пассажиров в поездах увеличится, доходы от билетов тоже значительно возрастут. Сейчас сложно составлять прогнозы в такой долгосрочной перспективе, - добавил Каллас.