До Ида-Вирумаа реформа общественного транспорта дойдет не скоро

В основе реформы мобильности - железнодорожные и междугородние автобусные линии, по остановкам которых запускаются местные автобусы. Министр по делам регионов Мадис Каллас сказал, что предпосылкой реформы является интервальное движение транспорта.

- Отправление и прибытие транспорта происходят в соответствии с определенным интервалом времени, - пояснил Каллас, приведя в пример паромное сообщение с большими островами. - Там ритм фиксированный – один час десять минут, а в летний период – 35 минут. На основе фиксированного расписания легче выстраивать все сопутствующие вещи".

Реформу мобильности в министерстве возглавляет специалист по транспорту Ханнес Лутс, которому в прошлом году государство заказало анализ по той же теме. Из анализа следует, что даже если запланированные инвестиции будут реализованы, пропускная способность железной дороги останется слишком маленькой, и движение поездов по четкому расписанию будет затруднено.

Поэтому потребуются работы стоимостью в десятки миллионов евро как по реконструкции вокзалов, так и по прокладке дополнительной пары рельсов на некоторых важных участках. Мадис Каллас заявил, что не обязательно делать все сразу.

- Есть вещи, которые мы действительно не можем вписать в нынешний бюджетный проект даже в перспективе трех-четырех лет, - сказал Каллас. - Но мы могли бы начать с определенных регионов.

Первоначально министерство планирует протестировать общественный транспорт на основе интервалов в направлении западной части Харьюмаа и Ляэнемаа, а также на больших островах.