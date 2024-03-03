Закрытие пограничного пункта пропуска "Койдула" только на основании нынешних данных нецелесообразно, так как оно приведет к потере рабочих мест и ухудшит жизнь людей, живущих вблизи границы, следует из анализа Министерства внутренних дел.
МВД не планирует закрывать погранпункт "Койдула" из-за снижения потока машин
По сравнению с 2022 годом число грузовых автомобилей, пересекающих границу в пункте пропуска "Койдула, в 2023 году сократилось на 31%. Министерство внутренних дел обратилось к другим министерствам с просьбой высказать свое мнение по поводу оптимизации работы пункта пропуска "Койдула". Министерство финансов поддержало идею закрытия пункта пропуска, так как это помогло бы сэкономить около 11 млн евро, но в остальном анализ показал, что минусов от закрытия может быть больше, сообщает rus.err.
- Одно дело - экономия, а другое - влияние на общину, и пример тому - потеря рабочих мест, а значит, ослабление местного самоуправления, что в свою очередь может привести к оттоку людей, - прокомментировал результаты анализа глава отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
Мяги отметил, что Финляндия закрыла свои пограничные пункты и продлевает это решение каждые несколько месяцев. "Торговля с Россией постоянно снижается, сокращается поток людей, но в этом смысле делать далеко идущие выводы на основе текущих тенденций нецелесообразно", - добавил Мяги.