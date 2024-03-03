Меняющееся законодательство вынуждает автовладельцев умерить аппетиты

По мнению Соодла, для многих жителей Эстонии автомобили перестали быть эмоциональной покупкой, и люди стали более рационально взвешивать свой выбор и необходимость дорогостоящего транспортного средства. Компактные и экологичные автомобили более доступны для потребителей, будущее налоговое бремя ниже, поэтому продажи электромобилей растут с каждым годом.

- Последние лет десять жители Эстонии предпочитали вместительные полноприводные автомобили, но ожидаемый налог на автомобили и растущая экологическая сознательность меняют эту привычку, - говорит Соодла. - Новые автомобили становятся все дороже, стоимость жизни растет, а вступающий в силу в следующем году налог на автомобили сделает владение большим и мощным транспортным средством более обременительным для автовладельцев.

Однако в этом году мы можем увидеть небольшое увеличение активности на рынке больших дизельных автомобилей, которые больше всего пострадают от налога на автомобили. "Новые универсалы и внедорожники будут заказывать в спешке, чтобы зарегистрировать их в этом году и таким образом избежать налога на регистрацию в 2025 году", - считает Соодла.

По его мнению, спрос на электромобили едва ли резко возрастет в этом году, но предложение, безусловно, увеличится. На рынок уже поступили первые автомобили от китайских производителей, и вполне вероятно, что потребители увидят дальнейшее увеличение предложений, ориентированных на кошелек. Кроме того, лизинговые предложения также стимулируют покупку экологически чистых автомобилей, так что стимул для покупки электромобиля очень велик.

- Трудно отказаться от комфорта и вместительности, но новая ситуация благоприятствует инновационным бизнес-решениям, и могут появиться выгодные варианты краткосрочной аренды, - пояснил Соодла. - Это означает, что в будущем можно будет совершать ежедневные поездки по городу на небольшом электромобиле, а если вы планируете отправиться в деревню к бабушке, то сможете арендовать на выходные более вместительный автомобиль по доступной цене.