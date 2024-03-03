По количеству суицидов Эстония опережает большинство стран Европы

По словам руководителя службы дистанционного консультирования Департамента социального страхования Кармен Талль, среди мужчин суицид встречается в 4-5 раз чаще, чем у женщин. В 2019 году коэффициент суицида среди мужчин составлял 24,1 на 100 тысяч человек, среди женщин - 6,1.

- На суицидальное поведение оказывают влияние множество разных факторов, и конкретную причину назвать невозможно. Мы можем говорить о факторах, вызывающих риск или защищающих, об используемых методах, значимости социального окружения и тому подобном - все они влияют на суицидальное поведение, - рассказывает Кармен Талль. - Как правило, мужчины используют более радикальные методы совершения суицида, чем женщины. Самым распространенным способом самоубийства в Эстонии является повешение (71%). Мужчины также чаще используют огнестрельное оружие (10%), на третьем месте - отравления (6%). Среди женщин отравление стоит на втором месте (26%), на третьем – прыжки с высоты (9%).