Молодежь Эстонии живет лучше всех соседей

В Эстонии страдают от материальной и социальной необеспеченности менее 2,1% молодых людей. Это обеспечило стране 9-10 место в статистике Евростата.

В Латвии и Литве больше молодежи находится в материально или социально небезопасных условиях (4,5% и 4,8% соответственно). Даже Финляндия (2,6%) и Швеция (2,8%) отстают от Эстонии.

Больше всего доля социально и экономически незащищенных молодых людей в Румынии (25,4%), Болгарии (18,6%) и Греции (14,9%).

В тройку стран с лучшими показателями вошли Люксембург, Австрия (обе 1,1%). На первом месте Словения (0,5%).

Средний показатель по Евросоюзу составляет 6,1%.

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