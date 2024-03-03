В Эстонии хотят запретить продавать домашних животных в магазинах

Акция - инициатива четырех организаций: Эстонского общества защиты животных, Объединения приютов для животных, "Веселых прыгунов", которые представляют приют для кроликов и Организации по защите животных "Loomus".

- Мы начали эту кампанию с целью запретить продажу домашних животных в магазинах, потому что там невозможно обеспечить им подходящие условия содержания, но не только поэтому. Одна из причин - этическая. Сейчас в магазинах можно на эмоциях купить животное, просто зайдя за покупками, например, как в магазине Depo, где есть отдел с животными, - сказала представитель организации по защите животных Loomus Фариштамо Эллер.

Зоозащитники считают, что недопустимо иметь возможность прикупить живого кролика вместе с рулоном обоев. Решение о покупке животного должно быть взвешенным и очень хорошо обдуманным. Кроме того, в этих магазинах часто возникают проблемы из-за некомпетентности работников. Обслуживающий персонал часто не обладает достаточными знаниями или временем для должного ухода за животными и консультации покупателей на эту тему. Также множество животных погибает во время транспортировки в магазин. Эллер подчеркнула, что кошки и собаки в наших магазинах не продаются, так же должно быть и с другими животными.

Под коллективным обращением "Животное - не вещь" удалось собрать 114 подписей. Документ уже передан в комиссию Рийгикогу по делам сельской жизни. Как планируется, рассмотрение инициативы не должно занять больше, чем полгода.