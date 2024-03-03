Президент Алар Карис провозгласил выборы в Европейский парламент

Карис констатировал, что голосующих на выборах в Европарламент обычно меньше, чем тех, кто отдает свой голос на выборах в Рийгикогу или в местные органы власти, но посоветовал отказаться от такого безразличия.

"Нет такого понятия, "у них там, в Европе", есть наша Европа. И от нас и нашего выбора - в том числе и на выборах – зависит, какой будет Европа", - приводит слова президента пресс-служба.

Представление кандидатов на регистрацию начнется 10 апреля 2024 года.

"Обещаю внимательно наблюдать за выборами в Европарламент и призываю всех остальных сделать то же самое. Правдоподобные мечты, реальное сотрудничество, в том числе в сфере обороны, понимание Европейским союзом нужд граждан, а также доверие к партнерам будут продвигать Европу вперед. Европу не продвинет вперед наивность, пустые лозунги или новые правила, написанные для людей слишком сложно. Избирательная кампания в Европейский парламент дает кандидатам возможность высказываться, а избирателям - слушать и задать вопросы. Используем же это время с умом, чтобы сделать правильный для себя выбор", - говорится в послании президента.