Родителям предлагают поддержку в связи с переходом на обучение на эстонском языке

По словам руководителя Центра многоязычного образования Нарвского колледжа Тартуского университета Анны Голубевой, родители сейчас обеспокоены. "На лекциях и семинарах академии мы попытаемся ответить на самые актуальные вопросы, а также спросим у опытных родителей, какие темы вызывают сейчас самый острый интерес", - объяснила Голубева.

Первый гость Родительской академии - Наталья Мялицина, учитель эстонского языка с многолетним опытом и мама двоих детей, обучающихся на эстонском языке. Наталья работает руководителем по развитию в Таллиннской гимназии Паэ, она также руководит отделом методики и компетенции Таллиннского дома учителя. Цель ее отдела - предложить поддержку в процессе перехода на эстоноязычное обучение.

Встреча с Натальей Мялициной пройдет на русском языке. Нарвский колледж Тартуского университета просит зарегистрироваться на это мероприятие на интернет-странице академии.

На начинающийся весенний семестр в Родительской академии Нарвского колледжа запланировано четыре встречи. 22 марта в 17.30 с родителями встретятся представители kõneravi.ee, которые расскажут о том, как при помощи дигитальных упражнений развивать речь ребенка и помочь ему изучать язык.