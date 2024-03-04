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Выездом спасателей отмечено первое в этом году возгорание сухой травы

Илья Смирнов
, журналист
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Возгорание травы.
Возгорание травы. Фото: Ida päästekeskus

Первое в Вирумаа в 2024 году возгорание сухой травы отмечено в деревне Перьятси, что на административной территории самоуправления Нарва-Йыэсуу.

Пожарные получили вызов в солнечный воскресный день, 3 марта, в 16.29. В Идаском спасательном центре подтвердили, что это первый в текущем году зарегистрированный случай возгорания травы на поле. Как известно из практики прошлых лет, подобных случаев скоро будет великое множество.

Нынче в деревне Перьятси спасателям пришлось тушить горящую траву на площади почти 100 квадратных метров.

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