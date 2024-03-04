Выездом спасателей отмечено первое в этом году возгорание сухой травы

Пожарные получили вызов в солнечный воскресный день, 3 марта, в 16.29. В Идаском спасательном центре подтвердили, что это первый в текущем году зарегистрированный случай возгорания травы на поле. Как известно из практики прошлых лет, подобных случаев скоро будет великое множество.