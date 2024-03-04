Первое в Вирумаа в 2024 году возгорание сухой травы отмечено в деревне Перьятси, что на административной территории самоуправления Нарва-Йыэсуу.
Выездом спасателей отмечено первое в этом году возгорание сухой травы
Пожарные получили вызов в солнечный воскресный день, 3 марта, в 16.29. В Идаском спасательном центре подтвердили, что это первый в текущем году зарегистрированный случай возгорания травы на поле. Как известно из практики прошлых лет, подобных случаев скоро будет великое множество.
Нынче в деревне Перьятси спасателям пришлось тушить горящую траву на площади почти 100 квадратных метров.