Победителями лыжного марафона Тамсалу-Неэрути в Паннъярве стали Татьяна Маннима и Олександр Лисохор

Маннима преодолела дистанцию 33 км (три круга по 11 км) свободным стилем за 1:28.52, на три минуты опередив Авели Уусталу из лыжного клуба Алутагузе, которая, в свою очередь, была на четыре секунды быстрее Тейлооры Оясте.

Благодаря этой победе 44-летняя Татьяна Маннима из Кивиыли также обеспечила себе первое место в эстонской серии лыжных марафонов "Estoloppet", где еще предстоит пробежать марафон в Хаанья.

Комментируя марафон, который проходил при температуре пять с лишним градусов, Татьяна Маннима сказала, что когда она утром приехала в Паннъярве, трасса показалась ей обледенелой. "Я подумала, а что если она так и не станет мягкой. Когда я бежала, первый круг был самым быстрым, второй - медленнее, а на третьем трасса стала мягкой. С самого начала я нашла себе хорошего партнера, с кем вместе смогла бежать почти два с половиной круга. Перед финишем я успокоилась, потому что знала, что сегодня мне не нужно выкладываться на сто процентов", - сказала она.

Всего 20 лыжников-мужчин финишировали раньше Маннима. Лучшим из них со временем 1:21.25 стал Олександр Лисохор из Украины, который живет и тренируется в Эстонии. Он на четыре секунды опередил Андреаса Веэрпалу, занявшего второе место, и Андерса Веэрпалу, занявшего третье место.

Олександр Лисохор похвалил и смазчиков, и мастеров трассы. "Я очень доволен сегодняшним днем: у меня были очень хорошие лыжи, сложная трасса, сильные соперники, да и погода была просто великолепная", - сказал 20-летний лыжник.

Дистанцию 33 км преодолели 202 лыжника, а дистанцию 11 км - 66.

Главный организатор марафона Вахур Леэметс поблагодарил всех лыжников за отличный день. "Отзывы участников были очень положительными, трасса выдержала, светило солнце. Поскольку марафон сначала был отложен, некоторые из зарегистрированных любителей спорта выступали сегодня на 39-х Зимних играх самоуправлений Эстонии, а многие также были на 100-летнем юбилее "Vasaloppet" в Швеции", - сказал Леэметс.