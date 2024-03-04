Тартуский университет усилит сотрудничество с гимназиями: Катри Райк читает курс по подготовке гидов

Тартуский университет (ТУ) намерен предлагать больше мероприятий в Ида-Вирумаа. В течение первой недели марта пройдут первые курсы предметов по выбору в государственных гимназиях Нарвы.

Представитель ТУ в Ида-Вирумаа и автор множества книг по истории Катри Райк проведет курс по подготовке гидов, младший лектор дошкольного образования Нарвского колледжа Катрин Салувеэ и ее коллеги будет обучать гимназистов на курсе "Игра и творческий подход в жизни человека", а директор Вильяндийской Культурной академии и лектор предпринимательской деятельности и управления Юко-Март Кылар проведет курс "Саморуководство".

Следующие курсы пройдут в начале июня, когда государственные гимназии будут вновь проводить неделю предметов по выбору.

По словам представителя ТУ в Ида-Вирумаа Катри Райк, Тартуский университет всячески поддерживает гимназическое образование на эстонском языке и считает очень важным, чтобы у молодых людей было достаточно информации для выбора высшего учебного заведения.

- Ида-Вирумаа нужны умные и предприимчивые люди. Таллиннский Технический университет и Тартуский университет - дружественные конкурентны, соревнующиеся между собой за то, куда выпускники гимназий Ида-Вирумаа поступят учиться. В Тартуском университете мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы умный молодой человек из Ида-Вирумаа сознательно выбрал профессию и после окончания университета вернулся бы работать обратно в уезд, - сказала Райк.

Вдобавок к курсам по выбору ТУ знакомит с возможностями обучения на различных мероприятиях. В гимназиях Ида-Вирумаа проводятся инфодни и карьерные дни, а 15 марта пройдет Нарвская образовательная инфоярмарка "Ориентир".

В конце мая пройдет празднование 25-й годовщины деятельности Нарвского колледжа Тартуского университета в Ида-Вирумаа. По этому случаю 24 мая колледж приглашает в гости гимназистов всего Вирумаа. В здании колледжа будет организована образовательная инфоярмарка, на которой будет представлен весь университет, также пройдут мастерские и представление специальностей. Праздничный день завершится концертом.

Кроме участия в инфоднях, школы также могут воспользоваться возможностью пригласить Тартуский университет с презентацией к себе в гости или же сами посетить университет в Тарту или в Нарве в удобное для себя время. Желающим будут предложены экскурсии по зданию, мастерские, карьерное консультирование и инфочасы на тему поступления.