Одинокий швед живет в Нарве на улице и от помощи отказывается

RusDelfi описал историю Магнуса Карлссона, который ехал в Россию, чтобы найти себе русскую жену и, если повезет, встретиться с Путиным. Магнуса не пустили через границу, поэтому он остался в Нарве, так как в приграничном городе тоже живут славянские женщины, а возвращаться в Швецию он не желает. Магнус считает, что его страна совершила преступление против его семьи. Какое-то время, пока позволяли деньги, мужчина жил в местной гостинице. Что делать дальше, он не знает, пока просто живет в Нарве, на скамейке. Нарвские городские власти в курсе ситуации, но оказать помощь без согласия человека они не могут. При желании Магнус временно может пойти жить в Социальный дом. К мужчине время от времени подходят горожане, предлагая помощь, но мужчина обычно отказывается.