ОДИН ВОПРОС ⟩ Что новая люганузеская коалиция будет делать по-другому?

- Все инициированные предыдущими волостными управлениями проекты, как то реновация центральной площади или строительство велодорог, на сегодня уже завершены. Центристская партия желает построить в Кивиыли дом общины, где будут сосредоточены различные службы и учреждения. Большим вызовом является кивиылиское тепловое хозяйство, ведь никто не знает, что будет с "Kiviõli Keemiatööstus", над головой которого сейчас завис топор. А весь город получает тепло оттуда. Проблемы есть также с Пюссиским Домом культуры, и надо найти решение, что делать с ним дальше.