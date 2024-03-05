В Люганузе к власти пришел новый властный союз, в который входят Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Meie Vald". Руководителя последнего Андреа Эйхе избрали на прошлой неделе новым председателем волостного собрания, а волостным старейшиной - прежнего руководителя волостного собрания Дмитрия Дмитриева.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что новая люганузеская коалиция будет делать по-другому?
Председатель Люганузеского волостного собрания АНДРЕА ЭЙХЕ:
- Все инициированные предыдущими волостными управлениями проекты, как то реновация центральной площади или строительство велодорог, на сегодня уже завершены. Центристская партия желает построить в Кивиыли дом общины, где будут сосредоточены различные службы и учреждения. Большим вызовом является кивиылиское тепловое хозяйство, ведь никто не знает, что будет с "Kiviõli Keemiatööstus", над головой которого сейчас завис топор. А весь город получает тепло оттуда. Проблемы есть также с Пюссиским Домом культуры, и надо найти решение, что делать с ним дальше.