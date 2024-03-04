Первого марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Креэнхольми в Нарве 35-летний мужчина толкнул свою 31-летнюю жену.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина толкнул женщину, после чего она попала в больницу
Скорая помощь доставила пострадавшую женщину в больницу, полицейские задержали мужчину.
Жертва пьяного сожителя обратилась в полицию
1 марта в полицию обратилась 23-летняя женщина и сообщила, что в квартире на улице Ранна в Силламяэ на нее напал пьяный 28-летний сожитель. Полицейские задержали мужчину.
Грабитель унес коробку монет
2 марта в полицию поступило сообщение о том, что в дом опять же на улице Ранна в Силламяэ проник грабитель и похитил ноутбук и коробку с монетами. Сумма ущерба уточняется.