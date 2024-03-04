ВНИМАНИЕ! ⟩ Ледовая обстановка на пограничных водоемах с приходом весны поменялась

В связи с ухудшением ледовых условий с 5 марта будет запрещен выход на лед Нарвского водохранилища как пешком, так и на вездеходах, информирует Департамент полиции и погранохраны.

Пока остается разрешенным выход пешком и на вездеходах на лед Чудского озера, а только пешком - на лед Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику и Крийва.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на вездеходах: озеро Паттина, река Нарва, Нарвское водохранилище.