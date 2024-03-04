На Ида-Вирумаа расширяется и Таллиннская высшая техническая школа

В нем смогут принять участие 25 человек, которые уже работают в регионе по этой специальности, но ранее не получали соответствующую квалификацию. Обучение будет проходить в здании Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кукрузе.

Учебная программа по социальной работе дает знания о системе социального попечения, психологии, консультировании, работе с клиентами и социальной политике. Особое внимание уделяется теоретической и практической подготовке к работе с детьми и семьями, пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями. Образование в области социальной работы также дает знания тем, кто видит свое будущее в качестве социального предпринимателя.

- Наше обучение отличается тем, что, будучи техническим вузом, мы уделяем больше внимания технологиям в социальной работе, - сказал Марек Симульман, руководитель отдела коммуникаций высшего учебного заведения.

Таллиннская высшая техническая школа - крупнейшее государственное прикладное высшее учебное заведение, находящееся в ведении Министерства образования и науки, и его лозунг: практика - лучший учитель. В высшей технической школе 20 учебных программ, за пределами Таллинна она также действует сейчас в Мыдрику, Ляэне-Вирумаа.