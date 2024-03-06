ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Строительство школьных зданий - как учебный предмет для самоуправлений

Несмотря на это, в Ида-Вирумаа открытие новых школьных зданий стало рутиной. Менее чем за десять лет тут были построены Синимяэская основная школа, Йыхвиская гимназия, Кохтла-Ярвеская гимназия, Йыхвиская основная школа, Силламяэская Ваналиннаская основная школа, две гимназии в Нарве и вот теперь - Кохтла-Ярвеская Кесклиннаская основная школа.

Что касается Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы, то, бесспорно, радует, что она наконец достроена. Но в то же время история ее строительства могла бы стать своего рода предметом изучения, как в дальнейшем избегать подобных мучений. Как и несколько других публичных строительных объектов, она была построена позже запланированного и обошлась местному самоуправлению на несколько миллионов евро дороже, чем рассчитывали поначалу. С одной стороны, это было вызвано объективными обстоятельствами, как, например, непредвиденный рост цен на материалы по причине нескольких кризисов. Однако к этому добавились также не лучшее взаимопонимание в квадрате, в углах которого расположились заказчик, то есть самоуправление, частичный финансирующий в лице Государственного центра опорных услуг, проектировщик и строитель.