"Trans" в обновленном составе потерпел поражение в стартовом матче чемпионата

Нарвитяне оказались в затруднительном положении против одного из фаворитов этого сезона уже в начале игры, когда на 5-й минуте просмотрели удар приблизившегося к воротам на близкое расстояние капитана и защитника "Levadia" Расмуса Пеэтсона. К концу тайма нарвитяне уступали уже со счетом 0:3. А когда в начале второго тайма в ворота "Trans" был назначен пока еще сомнительный пенальти, за протест против которого главный тренер нарвской команды Алексей Еременко получил красную карточку, судьба игры была решена.