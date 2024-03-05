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"Trans" в обновленном составе потерпел поражение в стартовом матче чемпионата

Эрик Гамзеев
, журналист
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Последним приобретением нарвского "Trans" стал 27-летний полузащитник Герман Шлейн.
Последним приобретением нарвского "Trans" стал 27-летний полузащитник Герман Шлейн. Фото: Narva Trans

Нарвский "Trans", проигравший со счетом 0:6 таллиннской "Levadia" в стартовом матче чемпионата, пока не продемонстрировал сыгранности с новыми игроками, которых он нанял на новый сезон.

Нарвитяне оказались в затруднительном положении против одного из фаворитов этого сезона уже в начале игры, когда на 5-й минуте просмотрели удар приблизившегося к воротам на близкое расстояние капитана и защитника "Levadia" Расмуса Пеэтсона. К концу тайма нарвитяне уступали уже со счетом 0:3. А когда в начале второго тайма в ворота "Trans" был назначен пока еще сомнительный пенальти, за протест против которого главный тренер нарвской команды Алексей Еременко получил красную карточку, судьба игры была решена.

Помимо счета, о соотношении сил говорит тот факт, что за весь матч "Trans" нанес всего два удара по воротам, а соперник - 22.

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