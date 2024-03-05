Обслуживающая банкоматы компания отразила серьезную кибератаку

"В пятницу днем мы обнаружили в своих инфосистемах инцидент, который вынудил нас отсоединиться от интернета. С этого момента мы занимаемся восстановлением инфотехнологических услуг и систем киберзащиты. Шаг за шагом мы возобновляем предоставление услуг бизнес-клиентам. Для обычных клиентов банков инцидент прошел незамеченным", - прокомментировал исполнительный директор компании Hansab Eesti Кристо Тимберг.

Случившееся анализируют и в Департаменте государственной инфосистемы (RIA), который призван обеспечивать кибербезопасность страны.

- Инцидент с Hansab, безусловно, серьезный, и, к сожалению, число таких инцидентов за последний год возросло примерно на четверть. Большинство инцидентов связаны с корыстными целями, то есть получением денег. Возможно, часть инцидентов связана с политическими целями, - сказал эксперт RIA Андрес Клемм.

Откуда исходила кибератака, специалисты Наnsab и RIA пытаются выяснить совместными усилиями, как сообщили "Актуальная камера" и новостной портал Rus.ERR.