Ида-Вирумаа продолжает лидировать по уровню безработицы

На учете в Кассе по безработице стояли по состоянию на 3 марта 56208 человек - это на 37 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался, как отмечает Rus.ERR, на отметке 8,1%.

По регионам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 13,9%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в северо-восточном уезде составляет 7977.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается уже в первом квартале текущего года. По последнему прогнозу Банка Эстонии, в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.