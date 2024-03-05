Фальшивые аккаунты в соцсетях и кражи личного контента стали новой распространенной напастью

Трийн в начале года наткнулась на аккаунт, в котором использовались ее фотографии и имя. "Знакомые прислали ссылку с вопросом, зачем я создала себе еще один профиль в Facebook, но эта была не моя страница", - рассказала она.

Девушка подавала жалобу на этот аккаунт, но соцсеть не нашла в этом нарушения и фальшивый профиль не был удален. Удалить его удалось спустя месяц с помощью многочисленных жалоб в Facebook. "Пришлось попросить помощи в соцсетях и натравить на эту страницу всех своих знакомых. Только после этого профиль исчез", - рассказала Трийн.

В похожей ситуации оказалась и Кристийна, об истории которой тоже пишет Rus.Postimees.

Веб-полицейский Ляэне-Харьюского отделения полиции Павел Прокопенко подтвердил, что за последние годы количество обращений по поводу создания фейковых профилей, заметно выросло. "Как правило, чужие фотографии используют для создания ботов. Еще один вариант - использование чужих фотографий в мошеннических целях, например, в схеме так называемых любовных мошенничеств, или же для аккаунтов, якобы продающих или покупающих товары в социальных сетях, а на деле рассылающих вредоносные ссылки или собирающих личные данные других людей".

Советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Грете Лехемаа рекомендует в первую очередь связаться с социальной сетью, чтобы сообщить об опубликованном без согласия контенте - фотографиях или видео. Второй вариант - заполнить форму, которая позволяет жителям Европейского союза при определенных обстоятельствах запросить удаление определенных личных данных, связанных с ними, в соответствии с Общим регламентом защиты данных (GDPR).