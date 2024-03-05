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Спасатели официально запрещают выходить на лед внутренних водоемов

Северное побережье
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Дети на льду.
Дети на льду. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Температура воздуха в последние недели местами поднималась и держалась выше нуля, так что лед внутренних водоемов стал хрупким и опасным для людей на нем.

В таких обстоятельствах выход на лед становится опасным для жизни, и во избежание несчастных случаев Спасательный департамент официально запрещает выходить на лед внутренних водоемов в большинстве регионах Эстонии уже с 6 марта.

Доступ на лед внутренних водоемов запрещен в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Хийумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа и Сааремаа.

В этом году из-за тонкого льда в опасной ситуации оказались по меньшей мере 16 человек, как подсчитали в Спасательном департаменте. Рыбаки и дети часто выходят на лед даже тогда, когда уже видна открытая вода.

В течение 2023 года в Эстонии провалились под лед и погибли 3 человека.

Как писало "Северное побережье" накануне, Департамент полиции и погранохраны уже с 5 марта ввел новые ограничения для выхода на лед пограничных водоемов - реки Нарва, Нарвского водохранилища и озер.

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