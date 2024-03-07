Складирование отходов на бывшем известняковом карьере обернулось для предприятия штрафом

Свезенный на участок грунт не следовало оставлять там на несколько месяцев, а надо было сразу использовать для возведения шумозащитного вала.

Материал, свезенный на участок для строительства шумозащитного вала вокруг планируемого карьера, должен был быть использован сразу, а не складирован и оставлен на несколько месяцев. Департамент окружающей среды посчитал это нарушением.