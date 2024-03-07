Материал, свезенный на участок для строительства шумозащитного вала вокруг планируемого карьера, должен был быть использован сразу, а не складирован и оставлен на несколько месяцев. Департамент окружающей среды посчитал это нарушением.
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Складирование отходов на бывшем известняковом карьере обернулось для предприятия штрафом
Когда три года назад Департамент окружающей среды выдал ТОО "Kaltsiumkarbonaat" разрешение на добычу известняка на участке "Мурру" в деревне Матка волости Люганузе, одним из условий было строительство шумозащитного вала с восточной стороны карьера.